İstanbul Valisi Yerlikaya'dan depreme destek sevkiyatı

İzmir'de Seferihisar merkez üslü meydana gelen depremin ardından bölgeye yardımlar gönderilirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da destek geldi.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.51'de meydana gelen ve 43 saniye süren depremde yıkılan binaların görüntüleri hızla yayılırken özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde kayıplar olduğu belirtildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişinin yaralı çıkarıldığı belirtilirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,

"İstanbul'dan İzmir'e; İl AFAD'dan 2 araç, 7 arama kurtarma personeli,2 köpek, 2 araç,70 İHH personeli, 20 AKUT personeli, 100 İBB itfaiye personeli,10 itfaiye aracı ve 2 otobüs, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 10 kişilik 2 UMKE ekibi yola çıktı." ifadelerini kullandı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, EN AZ 120 YARALI

AFAD'dan gelen bilgilere göre 1'i boğulma olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken en az 120 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada ise "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun." bilgisi verildi.

AFAD, doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterlerinin kapatılması konusunda sıklıkla uyarılar yapılırken sosyal medyada yer alan paylaşımda ise

ÖNEMLİ!

1 - Sessiz ol!

2 - WiFi şifreni ve adını parolasız yapıp kullanıma aç!

3 - Şahsi arabanı aciliyet dışında sürme!

4 - Telefon hatlarını meşgul etme!

5 - Binalara yaklaşma, girme!

6 - Trafiği zorunda olmadıkça meşgul etme!

7 - Bina altındaysan telefon şarjını tüketme! ifadeleri kullanıldı.