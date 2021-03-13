İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş açıklama: "İstanbul için hedefimiz mavi kategori"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, renklendirilmiş risk haritasına dikkat çekerek- İstanbul için mavi kategoriyi hedeflediğini belirttiç

İSTANBUL İÇİN HEDEFİMİZ MAVİ KATEGORİ

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Duamız, temennimiz tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, biz kendimizi önemseyelim görelim 2 Mart’tan itibaren başlayan süreçte de İstanbul'umuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak" ifadelerini kullandı.

"AŞILAMA ORANI DÜN İTİBARİ İLE YÜZDE 68"

Vali Yarlikaya, sözlerine devam ederek "65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşı oranı dün itibarıyla yüzde 68. Bunu hep beraber başardık. Bunu yeterli görmüyoruz. Biz en çok risk kategorisinde olan 65 yaş üstü büyüklerimize; Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım. Randevu aldım alamadım derdi yok. Gönüllülük esasına göre. Biz rica ediyoruz. Kendi iyilikleri, hepimizin iyiliği için, toplum sağlığı için aşılanmaları hepimizin ricası" şeklinde konuştu.