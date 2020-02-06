İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN UÇAK KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

* Vali Ali Yerlikaya: Kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralıların durumu stabildir. Pist saat 04.00 itibariyle kullanıma açılacaktır.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Yerlikaya, "Yaşanan bu elim kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır" dedi.

Vali Ali Yerlikaya basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "PC 2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştır. Olayın hemen akabinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Başkanlığında Sabiha Gökçen Havalimanı Kriz Merkezi çalışmaya başlamıştır. Meydana gelen kazada; uçakta bulunan 175 yolcu, 2 bebek, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi mürettebatın oluşan toplam 183 kazazedenin güvenli bir şekilde tahliyesi için 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye AFAD ve HEAŞ ekiplerimizce anında müdahale edilmiştir. Havayolu şirketi tarafından uçakta 12 ülkeden, 22 yabancı uyruklu yabancı uyruklu yolcu bulunduğu bildirilmiştir. Yaşanan bu elim kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızdan 4'ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir. Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi almak isteyen yolcu yakınları, SABİM ALO 184 telefon hattını arayarak bilgi alabilirler. Havalimanı pisti saat 04.00'ten itibaren kullanıma açılacaktır. Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır. Milletçe hepimizi derinden üzen bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz"

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-Vali Yerlikaya açıklama

Kaynak: DHA