İstanbul Valisi Yerlikaya'dan17 yıldır muhtarlık yapan Şafak Karakeskin'e ziyaret

Yerlikaya, Twitter hesabından "Gönüllere sevgi eken özel bir günde, eşimle birlikte Şile ilçemizin yemyeşil köyü Avcıkoru'nun 17 yıldır hem muhtarı hem annesi olan Şafak Karakeskin'in anneler gününü kutladık. Hayır duasını aldık. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Ziyaretinde, İstanbul'da 141 kadın muhtar olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Bunların içinde en kıdemli olan Şafak Annemiz, Şafak Muhtarımız." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI