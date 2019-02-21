İstanbul Boğazı'nda bir kaç gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

İPTAL EDİLEN DENİZ SEFERLERİ HANGİLERİ?

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda ise olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 Pendik-Yalova, Yalova- Pendik ile 07.14 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova seferinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.