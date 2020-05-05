İstanbul ve Ankara’da uygulanan tek -çift plaka uygulaması kalktı!
İçişleri Bakanlığı’nın COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanması için tek-çift plaka uygulaması başlatılmıştı. Dün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu kararın 5 Mayıs itibariyle biteceğini söylemesiyle birlikte tek-çift plakalı taksiler, müşteri almaya devam etti.
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05 Mayıs 2020 Salı 08:53
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