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  3. İstanbul ve Ankara’da uygulanan tek -çift plaka uygulaması kalktı!

İstanbul ve Ankara’da uygulanan tek -çift plaka uygulaması kalktı!

İçişleri Bakanlığı’nın COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanması için tek-çift plaka uygulaması başlatılmıştı. Dün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu kararın 5 Mayıs itibariyle biteceğini söylemesiyle birlikte tek-çift plakalı taksiler, müşteri almaya devam etti.

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05 Mayıs 2020 Salı 08:53

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