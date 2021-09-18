İstanbul ve çevresi için alarm! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan duyuruya göre; bugün Edirne çevrelerinde başlayacak Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetleneceği belirtildi.

Yapılan değerlendirmede kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde paylaşılan bilgiler doğrultusunda;

Başlama-Bitiş Zamanı

18.09.2021 16:20-18.09.2021 21:00

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler

Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar - Çatı Uçması

Alınabilir Tedbirler

Sellerden Korunma Yöntemleri | Yıldırımdan Korunma Yöntemleri | Fırtınadan Korunma Yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkez