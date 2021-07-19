İstanbul ve Eskişehir'de 'Ucuz baklava' kuyruğu! Kavuran sıcağa aldırmadan saatlerde beklediler...

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bazı dükkanlar piyasaya göre ucuza baklava sattığı için Arefe Günü yoğun ilgi gördü. Sabah saatlerinde dükkanın önüne dizilen vatandaşlar yaklaşık 2 saatlik beklemenin ardından ekonomik baklavalarına kavuştu.

Kuyruğun her dakika uzadığı sırada bazı vatandaşlar güneşten korunmak için karton parçalarıyla kendilerine gölge yaptı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN BAKLAVALAR: TEREYAĞLI FISTIKLI VE CEVİZLİ BAKLAVA

Ünlü baklava markasının İstanbul'daki şubesini işleten Adil İpekli, "Halkı, vatandaşı düşünen bir yapımız var. Buna istinaden baklava uygun üretiliyor. Herkes baklava yiyebilsin diye biz de bu fiyata vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bir günde sattığımız baklava 4-5 tonu bulabiliyor. Bugün için bu rakam biraz daha yüksek diyebiliriz" diye konuştu.

3 kilo baklava almak için sırada beklediğini söyleyen bir vatandaş da, "Yaklaşık bir saattir bekliyorum. Fiyat uygun olduğu için geldik. Baklavası çok güzel" dedi.

Kilosu 18 TL'den başlayan baklavalardan en çok tercih edilenler tereyağlı fıstıklı ve cevizli baklava oldu.

ESKİŞEHİR'DE DE DURUM AYNI!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde, kilosu 18 ile 30 liradan satılan baklavalara ilgi büyüktü. Arife günü sabahın erken saatlerinde tatlıcı önüne gelen onlarca vatandaş baklava alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

İşletme müdürü Cem Aldemir, "Bu kuyruk artık geleneksel hale geldi. Sağ olsun Eskişehirliler yoğun ilgi gösteriyorlar. Biz de ondan çok mutluyuz. Tatlılarımız Şanlıurfa'dan günlük olarak taze geliyor. Zaten işin sırrı burada. Eskişehir'e, tatlıyı taze yedirmeye biz alıştırdık. Fiyatlarımız uygun, bütçeyi sarsmıyor. Herkesin alma sebebi fiyatının uygun ve çok lezzetli olması. Sabah saat 05.00'da gelenler var, dün sabah 09.00'da açtık, en son satışı 08.30'da gelen müşterimize yaptık" diye konuştu.