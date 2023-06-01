İstanbul ve İzmir TCG Anadolu'ya yoğun ilgi gösterdi, ziyarete açılan gemi ziyaretçi akınına uğradı

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul ve İzmir'de vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu gemisini 400 bin vatandaşın ziyaret ettiğini açıkladı. TCG Anadolu yarın planlı faaliyetler sebebiyle limandan ayrılacak.

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İstanbul ve İzmir TCG Anadolu'ya yoğun ilgi gösterdi, ziyarete açılan gemi ziyaretçi akınına uğradı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'yu 11 Nisan'dan bu yana İstanbul ve İzmir limanlarında yaklaşık 400 bin vatandaşın ziyaret ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sarayburnu'na demirleyerek halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu, yarın sabah itibarıyla planlı faaliyetleri dolayısıyla limandan ayrılacak.

TCG Anadolu, ilk olarak 11 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Sarayburnu ziyaretinde 140 binden fazla vatandaşı ağırladı.

İstanbul'un ardından 3 Mayıs-15 Mayıs tarihlerinde İzmir Alsancak'a giden gemiyi 148 binden fazla kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu, 17 Mayıs'tan bu yana ise İstanbul Sarayburnu'nda halk tarafından ziyaret edildi.

Böylece 11 Nisan-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul ve İzmir liman ziyaretlerinde toplam 400 bine yakın vatandaş, TCG Anadolu'yu görme fırsatı buldu.

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KAYNAK: AA

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