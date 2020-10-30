Son dakika haberi... İstanbul ve İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.

AA muhabirinin aktardıklarına göre deprem Aydın'da da hissedilirken AFAD'ın köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GEREKLİ ÇALIŞMALAR İÇİN HAREKETE GEÇTİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek," Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: 6 BİNA YIKILMA İHBARI GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin olarak yaptığı açıklamada," Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun."

İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Köşger," Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi.

İZMİR BB BAŞKANI SOYER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depreme ilişkin olarak," Az önce yaşanan deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can ve mal kaybının olmamasını umut ediyorum. Gelişmeleri takip ediyoruz. Afet ekiplerimiz hazır." dedi.

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI: ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ölümlü bir haber gelmedi. Herhangi bir hasar kaydı gelmedi. Herkes tamamen telaş içerisinde. Üst üste 3-4 artçı sarsıntı yaşadık. Artçı sarsıntılar sürüyor."

DEPREM Mİ OLDU?

Büyüklük : 6.6 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (İzmir)

Tarih-Saat : 30.10.2020, 14:51:24 TSİ

Enlem : 37.8881 N

Boylam : 26.7770 E

Derinlik : 16.54 km