İstanbul ve İzmir'de su sorunu baş gösterdi! Belediye başkanları vatandaşları uyardı

Geçtiğimiz yıllara göre Türkiye yağış açısından kurak bir yıl geçirdi. İstenilen yağışların yağmaması da barajların birçok ilde kurumasına neden olurken tehlike çanları çalmaya başladı. Yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı ve su kullanımının pandeminin de etkisiyle artış gösterdiği İstanbul'da su sorunu ortaya çıktı. Yetkililer su sorunu olmadığını dile getirse de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı videoda su israfına dikkat çekmesi ve uyarıda bulunması gözden kaçmadı.

İMAMOĞLU: BASİT ÇÖZÜMLERLE CİDDİ SU TASARRUFU SAĞLAYABİLİRİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı videoda vatandaşları su kullanımı konusunda israf yapmamaları konusunda uyardı.

Bu gibi basit önlemleri uygulayarak su israfına son verebilirsiniz.



Yağışlar mevsim normallerinin altında seyrediyor, bu yüzden İstanbul'da suyumuzu özenli kullanmak zorundayız. Evde uygulayacağınız basit çözümlerle ciddi su tasarrufu sağlayabiliriz. pic.twitter.com/AqQ7Y3XXYk — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 3, 2020

İmamoğlu," Bu gibi basit önlemleri uygulayarak su israfına son verebilirsiniz. Yağışlar mevsim normallerinin altında seyrediyor, bu yüzden İstanbul'da suyumuzu özenli kullanmak zorundayız. Evde uygulayacağınız basit çözümlerle ciddi su tasarrufu sağlayabiliriz." ifadeleriyle paylaştığı videoda vatandaşlara şu uyarıları yaptı:

-Diş fırçalarken ve tıraş olurken suyu açık bırakmayın.

-Banyo ve tuvaletlerde sifonu boş yere çekmeyin.

- Küçük rezervuarlı ürünleri tercih edin.

- Mutfak ve banyoda tasarruf sağlayan muslukları ya da mini tasarruf aparatlarını kullanmaya özen gösterin.

- Dakikada 50 damla suyun ayda 750 litre su kaybına neden olduğunu, unutmayın.

- Lavabo altlarında bulunan su giriş vanasını kısın.

BAKANLIKTAN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul’a hiç su gelmese dahi yaklaşık 2.5 ay yetecek suyu vardır. Ayrıca önümüzdeki aylardaki yağışlı periyotta gelecek akımlarla birlikte İstanbul’da su sıkıntısı yaşanması beklenmemektedir” ifadelerine yer verilmişti.

İZMİR'DE DE SU SORUNU VAR

İzmir'de de beklenen yağışlar yağmadı, ayrıca 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından su sorunu daha da kendini belli ederken, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de vatandaşları," İzmir’in su ihtiyacının yarısını karşılayan Tahtalı Barajı’nda gördüklerim ne yazık ki hiç de iç açıcı değil sevgili İzmirliler. Kışı yarıladık, yağmur yok. Tahtalı'da seviye yüzde 35’e düştü. Uzun vadede sıkıntı yaşamamak için herkesi suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum." ifadeleriyle uyarmıştı.

İzmir’in su ihtiyacının yarısını karşılayan Tahtalı Barajı’nda gördüklerim ne yazık ki hiç de iç açıcı değil sevgili İzmirliler. Kışı yarıladık, yağmur yok. Tahtalı'da seviye yüzde 35’e düştü. Uzun vadede sıkıntı yaşamamak için herkesi suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/MQfY145bDi — Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 29, 2020

Tarım ve Orman Bakanlığından İzmir'deki barajların doluluk oranına ilişkin yapılan açıklamada," İzmir barajlarında aktif doluluk oranı yüzde 36 olup hiç su gelmese bile İzmir’in 5 ay yetecek suyu vardır.” denildi.