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  3. İSTANBUL - (video ile yeniden) CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

İSTANBUL - (video ile yeniden) CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

İSTANBUL - (video ile yeniden) CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 6. kez video konferansla gerçekleşen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı.

Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görüntü

Kaynak: DHA




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