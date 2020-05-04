İSTANBUL - (video ile yeniden) CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 6. kez video konferansla gerçekleşen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı.
Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Toplantıdan görüntü
Kaynak: DHA
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