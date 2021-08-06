İstanbul yağmura doyacak! 7 ilçe yağışlardan fena etkilenecek: Dolu, sel ve su baskınlarına dikkat!

Marmara Bölgesinde son günlerde etkisini sürdüren sıcak havalar yerini sağanak yağışlarla bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 7 Ağustos Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illeri ile İstanbul’un doğusu ve Bursa’nın doğusu) ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) çevrelerinde görülmesi beklenen yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

DOLU, YILDIRIM, RÜZGAR VE HEYELAN

Öte yandan yağışların Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL'UN 7 İLÇESİNDE KUVVETLİ OLACAK

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise ise yağışların 7 ilde daha fazla etki olacağı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul’un doğusunda (Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli çevreleri) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

"SICAKLIK 10-12 DERECE KADAR AZALACAK"

İBB Sözcüsü Murat Ongun'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları sağanak yağış ve düşecek olan hava sıcaklıkları konusunda uyardı. Ongun paylaşımında," İstanbul’a bu gece yarısı itibariyle serin ve yağışlı hava dalgası geliyor. Sıcaklık 10-12 derece kadar azalacak. Gece 03.00 itibariyle kuvvetli yağış beklenmekte olup, İBB ve İSKİ’ye bağlı ekipler görev başında olacaktır. Olağanüstü durumlarda ALO 153’ten bize ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.