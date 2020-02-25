İSTANBUL- YAKUP SÜT VE ÇETESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

SUÇ örgütü lideri Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 36 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında operasyon başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 yıldır takip edilen Yakup Süt ve adamlarına yönelik 14 Şubat günü operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen operasyon daha önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti. Haklarında yakalama kararı bulunan, suç örgütü lideri Yakup Süt ve adamları olduğu öğrenilen 58 şüpheli gözaltına alınmıştı. Baskınların düzenlendiği adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 19 silah, 3 tüfek, çok sayıda çek ve senet, çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüphelilerin birçok yağma, tehdit ve silah ticareti olayına karıştığı öğrenildi. Yakup Süt ve adamları ile birlikte,Yakup Süt suç çetesinin bir alt grubu olduğu öğrenilen bir çetenin üyeleri de yapılan operasyonlarda yakalanmıştı. İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleşen ve faili belirlenemeyen 35 yağma ve tehdit olayının faillerinin Yakup Süt ve adamları olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 58 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, Yakup Süt suç çetesinin alt grubunda olan 18 şüpheli, 18 Şubat günü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ev hapsi cezası almıştı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 8'i adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 36 kişi bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "yağma', "tehdit', "ruhsatsız silah bulundurma', "kasten yaralama" ve "organize suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA