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 İSTANBUL- YAŞAR BÜYÜKANIT'IN ACI GÜNÜ

Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt hayatını kaybetti.

 İSTANBUL- YAŞAR BÜYÜKANIT'IN ACI GÜNÜ

Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt hayatını kaybetti.

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Filiz Büyükanıt dün hayatını kaybetti. Filiz Büyükanıt için yarın Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Büyükanıt'ın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi

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-Arşiv

Kaynak: DHA

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