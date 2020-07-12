"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Bengü ve Berkay izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Bengü ve Berkay müzikseverlerle buluştu.



Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.



İlk olarak sahneye çıkan ve "Kuzum" adlı şarkısıyla konsere başlayan Bengü, İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Bengü, "Ekip arkadaşlarımla birlikte bu akşam burada, sizlerin huzurunda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konserleri ile buluştuğumuz için çok mutluyuz. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye ve bu güzel akşamda, konserlerde emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. En güzel şarkılarımızı hazırladık, biz de sahneyi çok özlemiştik. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza tekrar, tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyoruz." diye konuştu.

Bengü'nün ardından sahne alan Berkay da sevilen parçalarını seslendirerek, İstanbul Yeditepe Konserleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA