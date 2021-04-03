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  3. İstanbul yeniden sessizliğe büründü! Cumartesi kısıtlamasında yollar bomboş kaldı

İstanbul yeniden sessizliğe büründü! Cumartesi kısıtlamasında yollar bomboş kaldı

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar uzun zaman sonra ilk kez bu kadar boş kaldı. Dün akşam 21.00'den itibaren başlayan yasağın ardından bugün megakent drone ile havadan görüntülendi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı risk haritasına göre kırmızı renkteki iller arasında bulunan İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasına kent genelinde uyulduğu görüldü. 

Cuma günü 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabahı saat 05.00'da sona erecek. Kısıtlamanın devam ettiği kentte yolların neredeyse tamamı boş kaldı.

Sadece yasaktan muaf olanların dışarıda bulunduğu saatlerde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi drone ile havadan görüntülendi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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