İstanbul'a bereket yağdı! Barajların doluluk oranı 10 günde yüzde 50 arttı! Bazı barajlar yüzde 100 doldu

İstanbul son zamanların en çok yağış aldığı günleri yaşadı. Özellikle kentin birçok noktasında etkili olan yağışların uzun süre devam etmesiyle birlikte barajların doluluk oranında artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları son 10 günde etkili olan yağışlar sonrası yüzde 50 oranında arttı. Böylece barajların doluluk oranı yüzde 76,84'e yükseldi.

Ayrıca 31 Ocak 2022 Pazartesi gününde barajların doluluk oranı yüzde 55,25 olarak kayıtlara geçmişti.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajların 9 Şubat 2022 Çarşamba günü itibariyle doluluk oranıları şöyle:

Baraj 31 Ocak tarihindeki doluluk oranı 9 Şubat tarihindeki doluluk oranı Alibey 37,25 66,17 Ömerli 77,23 94,37 Terkos 50,74 71,03 Büyükçekmece 44,68 71,43 Darlık 55,54 74,32 Pabuçdere 59,2 85,88 Istırancalar 62,31 100 Kazandere 57,17 87,49 Sazlıdere 23,87 44,95