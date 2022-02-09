İstanbul'a bereket yağdı! Barajların doluluk oranı 10 günde yüzde 50 arttı! Bazı barajlar yüzde 100 doldu
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından kente su sağlayan barajların doluluk oranı 10 günde yüzde 50 artarak yüzde 76,84'e yükseldi. Ayrıca Istırancalar ve Elmalı barajlarındaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
İstanbul son zamanların en çok yağış aldığı günleri yaşadı. Özellikle kentin birçok noktasında etkili olan yağışların uzun süre devam etmesiyle birlikte barajların doluluk oranında artış yaşandı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları son 10 günde etkili olan yağışlar sonrası yüzde 50 oranında arttı. Böylece barajların doluluk oranı yüzde 76,84'e yükseldi.
Ayrıca 31 Ocak 2022 Pazartesi gününde barajların doluluk oranı yüzde 55,25 olarak kayıtlara geçmişti.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA
İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajların 9 Şubat 2022 Çarşamba günü itibariyle doluluk oranıları şöyle:
|Baraj
|31 Ocak tarihindeki doluluk oranı
|9 Şubat tarihindeki doluluk oranı
|Alibey
|37,25
|66,17
|Ömerli
|77,23
|94,37
|Terkos
|50,74
|71,03
|Büyükçekmece
|44,68
|71,43
|Darlık
|55,54
|74,32
|Pabuçdere
|59,2
|85,88
|Istırancalar
|62,31
|100
|Kazandere
|57,17
|87,49
|Sazlıdere
|23,87
|44,95
|Elmalı
|74,92
|100