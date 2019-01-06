İstanbul’a bu gece kar geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da bu gece yarısından itibaren karın etkili olacağı ve kar yüksekliğinin bazı ilçelerde 15 santimetreye kadar çıkabileceği belirtildi.

İstanbul'da bu gece yarısından itibaren etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları uyaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, soğuk havanın Çarşamba gününe kadar etkili olacağı ve bazı ilçelerde kar yüksekliğinin 15 santimetreye kadar çıkabileceği belirtildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Ocak 2019 Cuma gününden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle şehir merkezinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı yaşanırken; Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerimizde yağışlar çoğunlukla kar şeklinde görülmüştür. Çatalca'ya bağlı mahallelerde (başta Binkılıç olmak üzere) 10-25 santimetre aralığında kar yüksekliği ölçülmüştür. Soğuk havanın 09 Ocak 2019 Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenirken; yağışların bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerimizden başlayarak il genelinde kar şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarımızda 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 santimetre arasında kar yüksekliği beklenmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracı göreve hazır. Vatandaşlarımız hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayarak yardım alabilecekler."

Kaynak: İHA