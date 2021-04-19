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  3. İstanbul'a çamur yağdı: Sürücüler oto yıkamacılara akın etti!

İstanbul'a çamur yağdı: Sürücüler oto yıkamacılara akın etti!

Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı nedeniyle gece saatlerinde İstanbul'da çamur yağışı etkili olurken vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı.

İstanbul'a çamur yağdı: Sürücüler oto yıkamacılara akın etti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı uyarısı yapılmıştı. İstanbul'da gece saatleri itibariyle etkili olan yağış nedeniyle otomobillerin üzeri çamur ile kaplandı. Sabahın erken saatlerinde evlerinden dışarı çıkan otomobil sahipleri neye uğradığını şaşırırken soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Otomobilini yıkamaya getirdiğini söyleyen Hakan Mert,

'Dün de olsun bugün de olsun çamur yağışı oldu. Aracımı görüyorsunuz işte, kızıl bir çamur yağışı oldu. Yıkatmaya getirdik, dün de yıkattık bugün de yıkatacağız. Bakacağız artık." diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

İstanbul'a çamur yağdı: Sürücüler oto yıkamacılara akın etti!

İstanbul'a çamur yağdı: Sürücüler oto yıkamacılara akın etti!

İstanbul'a çamur yağdı: Sürücüler oto yıkamacılara akın etti!

İstanbul'a çamur yağdı: Sürücüler oto yıkamacılara akın etti!

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