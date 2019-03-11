İstanbul'a elektrik kesintisi uyarısı! (Elektrikler ne zaman gelecek?)
İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası’ndan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın dört günlük kesinti programına göre, birçok ilçeye bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerine 11 Mart'ta elektrik verilemeyecek. İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti programına göre, kesinti yaşanacak ilçeler ve 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı.
BEDAŞ 11 MART ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
PINAR Mh., 1217. Sk., 1218. Sk., 1219. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21464-20653)
CERRAHPAŞA Mh., AĞABABA ÇIKMAZI Sk., ESEKAPI ARALIĞI Sk., ESEKAPI Sk., ALİPAŞA CAMİİ AVLUSU Sk., DEĞİRMEN Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., KIZILELMA Cd., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., HASEKİ SULTAN Mh., ATİK MEDRESESİ Sk., ATİK MEDRESESİ ÇIKMAZI Sk., KIZILELMA Cd., PAZVANT Sk., SEYYİD ÖMER Mh., ALİ ŞİR NEVAİ Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., KIZILELMA Cd., YAPAĞI Sk., TAŞKÖPRÜLÜZADE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21759-2343 TM)
FEVZİ ÇAKMAK Mh., HALKALI Cd., 905. ÇIKMAZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21599-11339)
TEVFİKBEY Mh., HALKALI Cd., 2309. Sk., 2319. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21601-11934)
FEVZİ ÇAKMAK Mh., 904. ÇIKMAZ Sk., HALKALI Cd., 914. Sk., İZMİR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21602-12710)
FEVZİ ÇAKMAK Mh., HALKALI Cd., 914. Sk., 915. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21604-11708)
FATİH Mh., BAHÇE YOLU Cd., DOĞAN ARASLI Bul., ZAFER Mh., 118. Sk., 123. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 129. Sk., DENİZ GEZMİŞ Cd., ADİLE NAŞİT Bul., SULTANİYE Mh., E-5 TEM Bul., DOĞAN ARASLI Bul., 350. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21649-20775 22678 20322 20253 20254 20610 21625 20668 21622 21623 27109 21027 27870 22930 22884 22667 27461 22904 20501 21797 20399 21302 21255 21291 22775 22916 22917 )
CERRAHPAŞA Mh., AĞABABA ARALIĞI Sk., AĞABABA ÇIKMAZI Sk., AĞABABA Sk., BOZACI ODALARI ÇIKMAZI Sk., BOZACI ODALARI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ Sk., DAVUTPAŞA İSKELESİ Sk., DAVUTPAŞA MEDRESESİ ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA MEDRESESİ Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., HASEKİ SULTAN Mh., TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI Sk., TOPÇU EMİNBEY Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21760-2159 TM)
ESENTEPE Mh., 2389. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21851-28296 TM)
YENİGÜN Mh., 14. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21853-18609)
DURUSU Mh., TERKOS-KARABURUN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21797-28440-40001)
MİMAR SİNAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21859-9776,9777,9573,9499,9720,9424,9726,9867 T.M.)
SAZLIBOSNA Mh., SAZLIDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21868-28608)
CELEPKÖY Mh., HİSARBEYLİ Mh., ÖRENCİK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21840-2375 23099 23603 23291 23665 23101 23102 23642 23562 23095 23408 23414 23286 23748 23651 23194 )
BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21860-25776)
YAHYA KEMAL Mh., MİTHATPAŞA Cd., AKSU Sk., ENGİN Sk., TALATPAŞA Cd., YAVUZ Sk., CENDERE Cd., AŞİRET Sk., ERDOĞAN Sk., GÜLER Sk., KÖŞE Sk., ÖZ Sk., YAHYA KEMAL Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21879-9317 T.M.)
FETİHTEPE Mh., ÖNEM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21857-3325)
SANAYİ Mh., MALAZGİRT Cd., NEŞELİ Sk., YEŞİL YURT Sk., ESNAF Sk., ÇAĞLAYAN Sk., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., PİYALE Sk., HIZIR REİS Sk., YILDIRIM Sk., ERGENEKON Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21889-418)
MAREŞAL ÇAKMAK Mh., BİRSEL Sk., KOCA YUSUF Sk., KARDEŞLER Sk., BİNGÖL Sk., ŞİRİN Sk., SELİM Sk., TOPEL Sk., VARIŞ Sk., VURAL Sk., VARDAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21896-010)
FEVZİ ÇAKMAK Mh., 756. Sk., 789. Sk., 789/1. Sk., 795. Sk., 799. Sk., 800. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 803/2. Sk., 803/3. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21899-29498 TM )
UĞUR MUMCU Mh., 2272/1. Sk., 2336. Sk., 2345. Sk., 2347. Sk., N Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21900-29860 TM)
TAŞOLUK Mh., EGEMEN Cd., GÜNBATIMI Sk., YEŞİL PAZAR Cd., KAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21901-28637)
MAHMUT ŞEVKET PAŞA Mh., ADA Sk., AYDIN 1 Sk., GÜMÜŞ Sk., SPOR Sk., ÖRNEK Sk., ŞAHİNKAYA Sk., MİTHAT PAŞA Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21943-3071)
GÖKALP Mh., 32/2 Sk., 33 Sk., 34 Sk., 34/1 Sk., 34/3 Sk., 35 Sk., 36 Sk., 37 Sk., 38 Sk., 38/1 Sk., 38/2 Sk., 40 Sk., 73 Sk., 73/1 Sk., 73/2 Sk., 73/4 Sk., 73/5 Sk., 73/6 Sk., 73/7 Sk., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., TELSİZ Mh., 69/2 Sk., 71 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21922-1713)
YASSIÖREN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21929-28019-29971-29975-29259-28696-30513-28883-29790-29576-30513-29259-28696-29483-28385)
ATAKENT Mh., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21932-12510)
İSTİNYE Mh., ALINTERİ Sk., BAYIR ÇIKMAZI Sk., DERE Sk., DEĞİRMEN Sk., ESKİ HARMANLAR Sk., HAMAM Sk., MEKAN Sk., MÜJDE ÇIKMAZI Sk., NAME Sk., PİKNİK Sk., SARIYER Cd., ÇAYIR Cd., ÇAYIR. Sk., MEHMET ŞÜKRÜ Sk., İSMAİL GALİP ERCAN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21935-4426)
MURATBEY MERKEZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21937-23534 23044 23542 23767 23546 23163 23709 23480)
MAHMUT ŞEVKET PAŞA Mh., ADA Sk., SÜMBÜL Sk., ÖRNEK Sk., ŞAHİNKAYA Sk., YAYLA Sk., BARAN Sk., ERSAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21945-3401)
PAZARİÇİ Mh., BAHAR Sk., AÇIK Sk., ÇALIŞKAN Sk., SAADET Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21951-8506)
YENİKÖY Mh., KÖYBAŞI Cd., KİRAZLI BAĞLAR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21936-4022)
SİLAHTARAĞA Mh., YENİYOL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21909-28342 TM)
BEŞTELSİZ Mh., 1 YOL Sk., 114/1 Sk., 2 YOL Sk., 4 YOL Sk., 5 YOL Sk., 75/11 ÇIKMAZ Sk., 75/11 Sk., 75/12 Sk., 75/2 Sk., RAUF DENKTAŞ Cd., ÇIRPICI Mh., 75/2 Sk., MODABAĞ 1 Sk., MODABAĞ 10 Sk., MODABAĞ 4 Sk., MODABAĞ 8 Sk., MODABAĞ 9 Sk., SEYİTNİZAM Cd., YULAF TARLASI (G/1) Sk., YULAF TARLASI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21923-1866)
PAZARİÇİ Mh., ORDU Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21946-8505)
MERKEZ Mh., SİLAHTARAĞA Cd., BASMACI ABDİ EFENDİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21947-8905)
AYEDAŞ 11 MART ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
ATAŞEHİR
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: NECLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AKINCI GENÇLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AYDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AKYILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AVCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: AYDINLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ÖZBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: SÜTÇÜ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: YAVUZ BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SÜTÇÜ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: TAŞLIYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AKINLAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GENÇLER
10:30 - 13:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SELİMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAHİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İSPİRLİ CANİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: GÖKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAFAK CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: OF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RÜSTEMPAŞA
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SANCAKTAR
ÇEKMEKÖY
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İĞDE
KARTAL
09:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: YAKACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: NALAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: EGEMENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAKACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MİSAFİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SAKİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÖZSÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ATATÜRK
14:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: YAKACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAKACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: SAKİNLER
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ŞAHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ESKİBOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TEKEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: MELTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: SERA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: DİKİLİTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: EFENDİ
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SAFİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PAMUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PERİSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜVENLİ
14:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KONAKDAĞ
MALTEPE
09:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ARDIÇLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇİÇEKÇİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: LİMON
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: EVREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞIK
10:30 - 13:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: MEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: KILAVUZ ÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: SELVİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: YAVRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ZAFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: SİMA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ŞİMŞİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ORKİDEM ÇIKMAZI
PENDİK
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ARSLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: CANAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TEVHİD
14:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: MÜSTAKBEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: HOŞSEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: MARAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: SÖĞÜT
SULTAN BEYLİ
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GELİNGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HEKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAMER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAHABE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAMSUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: UMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAĞLAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÜÇGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ASLIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAHYALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KANGAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: MOZAİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YUŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜNGÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: UĞUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DİKİLİTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: FATİH
ÜMRANİYE
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİDENUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAFİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AYŞEN
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TANTAVİ - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: HEKİMBAŞI CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: OTLUKBELİ
10:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: REŞİTPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: SONAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKDENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: EGE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: SEZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MUAMMER AKSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: TÜRKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DESTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: DİCLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİRALAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÇEVRE
ÜSKÜDAR
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HARBİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TUNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÜNIŞIĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: EGEMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: NAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: NURDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÜZİDE HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALTUNCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: YAZICILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: AYDINLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KELEBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TURNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ERZİNCANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ALEV
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GÜLCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İKİNCİ DERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: MALATYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: DAĞDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ŞİFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ULUHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KADASTRAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ERMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAYRAMİÇLİ MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: OYA
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