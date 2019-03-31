İstanbul'a en az gelen turist sıralaması da belli oldu
İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında en az gelen turist sıralaması da belli oldu.
İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında en az gelen turist sıralaması da belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısının 1 milyon 903 bine çıkması ile son beş yılın en yüksek rakamına ulaşılırken kente en az gelen turist sıralaması da açıklandı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat dönemine göre kente en az gelen yabancı sıralaması değişti. Kente en az gelenler sıralamasında ilk sırada Güney Pasifik'te bulunan bir Mikronezya ada ülkesi olan 13 bin nüfuslu Nauru, Afrika kıtasının batı kıyısındaki ada ülkesi 204 bin nüfuslu SaoTome ve Prencipe ile Büyük Okyanus'un güneyinde, Papua Yeni Gine'nin doğusundaki adalar devleti olan 611 bin nüfuslu Solomon Adaları'ndan gelenlerden oluştu.
İSTANBUL'A OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE EN AZ GELEN YABANCILAR(İLK 55)
1.Nauru, SaoTome ve Prencipe, Solomon Adaları-1
2.Kuzey Kore, St.Vincent ve Grenadines-2
2.Barbados-3
3.Papua Yeni Gine, Vatikan, Bhutan-4
4.Bahama-5
5.Tuvalu-7
6.Vanuatu-9
7.Guyana, Swaziland, Lesotho, Fiji-12
8.Cape Verde-14
9.Orta Afrika Cumhuriyeti, Surinam, Saint Lucia- 20
10.San Marino-21
11.Monako-23
12.Belize-27
13.Malavi, Gine-Bissau- 31
14.Liberya-32
15.Ekvator Ginesi-35
16.Namibya-36
17.Burundi, Güney Sudan, Andora, Seyşeller, Nikaragua-43
18.Myanmar(Burma)- 44
19.Bostwana-45
20.Madagaskar-51
21.Haiti-56
22.Trinidad-Tobago-59
23.Kamboyça-62
24.Grenada-67
25.Makau-70
26.Ruanda, Sierra Leone-76
27.El Salvador-77
28.Antigua-Barbuda-82
29.Lihtehsayn-84
30.Jameika-87
31.Togo-95
32.Maldivler- 98
33.Honduras-100
34.Mozambik-111
35.Paraguay-112
36.Kongo-116
37.Brunei-127
38.Komor-131
39.Benin-132
40.İzlanda-143
41.Zambiye-145
42.Guetamala-168
43.Bolivya-181
44.Gine-196
45.Zimbabwe-225
46.Nijer-226
47.Gabon-243
48.Gambiya-247
49.Dominik-282
50.Kosta Rika-291
51.Burkina Faso-292
52.Uruguay-304
53.Küba-305
54.Çad-329
55.Lüksemburg-347
(Fotoğraflı)
DHA
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