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İstanbul'a giriş - çıkış yasaklandı mı? Edirne'den (Trakya), Anadolu'dan İstanbul'a araç girişi yasak mı?

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından hayatı felç etmesi sonucu trafiğin rahatlaması ve çalışmaların sürdürülmesi için kente girişlere kısıtlama getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar internet arama motorlarında İstanbul'a giriş - çıkış yasaklandı mı? Edirne'den (Trakya), Anadolu'dan İstanbul'a araç girişi yasak mı? sorularına yanıt arıyorlar.

İstanbul'a giriş - çıkış yasaklandı mı? Edirne'den (Trakya), Anadolu'dan İstanbul'a araç girişi yasak mı?

Kar yağışının etkisini artırdığı mega kent İstanbul'da hayat durma noktasına geldi. Kentin birçok noktasında trafik durma noktasına gelirken şehre girişlerde de polis ekipleri önlem alıyor. Ayrıca kente girişlerin bazı bölgelerde yasaklanırken vatandaşlar da son durumu merak ettikleri için "İstanbul'a giriş - çıkış yasaklandı mı? Edirne'den (Trakya), Anadolu'dan  İstanbul'a araç girişi yasak mı?" sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırıyor. İşte detaylar... 

İstanbul'a giriş - çıkış yasaklandı mı? Edirne'den (Trakya), Anadolu'dan İstanbul'a araç girişi yasak mı?

 İSTANBUL'A GİRİŞ - ÇIKIŞ YASAKLANDI MI? EDİRNE'DEN, ANADOLU YAKASINDAN İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞİ YASAK MI?

Trakya'dan İstanbul'a girişler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapığı bilgilendirmeye göre ikinci İkinci bir duyuruya kadar kente girişlere izin verilmeyecek. Bu nedenle Trakya'dan İstanbul'a giriş yasaklanacak. 

Ali Yerlikaya şu paylaşımı yaptı:

"Kıymetli Sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."

İstanbul Valiliğinin 25 Ocak 2022 tarihli kararına göre Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul'a araç girişleri kısıtlandı. İstanbul Valiliğinin aldığı karar şöyle:

" Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verildi."

İstanbul'a giriş - çıkış yasaklandı mı? Edirne'den (Trakya), Anadolu'dan İstanbul'a araç girişi yasak mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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