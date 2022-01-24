Fenerbahçe ve Galatasaray'da Bafetimbi Gomis yarışı! Taraftar devreye girdi!Son dakika! Çin'de 5.0 büyüklüğünde deprem!Omicron varyantına özel aşı geliyor! Açıklama Pfizer/BioNTech'den!İzlediklerinize inanamayacaksınız! İstanbullu çile çekerken, lüks mekanda karnını doyuran İmamoğlu, vatandaşa "Kendi işinizi kendiniz yapın" dedi!Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıDünyaca ünlü liderden Türkiye'ye övgü dolu sözler: "Güzel insanların güzel ülkesi"Trabzonspor 3 gençte mutlu sona ulaştı! Anlaşma tamam!Murat Ağırel sordu, Ekrem İmamoğlu doğruladı! İstanbullu kar yağışıyla cebelleşirken İmamoğlu balıkçıda keyif yapmış, sonra AKOM'a gitmişSurvivor All Star'da eski aşıklar arasında ipler gerildi! Nisa'nın sert sözleri Barış'ın ağrına gitti!Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor'da kazanan takım hangisi?
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı? Trakya - Anadolu İstanbul'a araç girişi yasak mı? Yasak kalktı mı?

İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı? Trakya - Anadolu İstanbul'a araç girişi yasak mı? Yasak kalktı mı?

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından hayatı felç etmesi sonucu trafiğin rahatlaması ve çalışmaların sürdürülmesi için kente girişlere kısıtlama getirilmişti. Bunun üzerine son durumu merak edenler İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı? Trakya - Anadolu İstanbul'a araç girişi yasak mı? Yasak kalktı mı? sorularına yanıt arıyorlar.

İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı? Trakya - Anadolu İstanbul'a araç girişi yasak mı? Yasak kalktı mı?

Kar yağışının etkisini artırdığı mega kent İstanbul'da hayat durma noktasına geldi. Kentin birçok noktasında trafik durma noktasına gelirken şehre girişlerde de polis ekipleri önlem aldı. Ayrıca kente girişlerin bazı bölgelerde yasaklanmasına karar verilmesinin ardından internet arama motorlarında " İstanbul'a giriş  çıkış yasaklandı mı? Trakya - Anadolu  İstanbul'a araç girişi yasak mı? Yasak kalktı mı?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar... 

İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı? Trakya - Anadolu İstanbul'a araç girişi yasak mı? Yasak kalktı mı?

İSTANBUL'A GİRİŞ  ÇIKIŞ YASAKLANDI MI? TRAKYA - ANADOLU  İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞİ YASAK MI? YASAK KALKTI MI?

Trakya'dan İstanbul'a girişler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapığı bilgilendirmeye göre ikinci İkinci bir duyuruya kadar kente girişlere izin verilmeyecek. Bu nedenle Trakya'dan İstanbul'a giriş yasaklanacak. 

Ali Yerlikaya şu paylaşımı yaptı:

"Kıymetli Sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."

İstanbul Valiliğinin 25 Ocak 2022 tarihli kararına göre Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul'a araç girişleri kısıtlandı. İstanbul Valiliğinin aldığı karar şöyle:

" Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verildi."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 16.00 sıralarında yaptığı son dakika açıklamasıyla İstanbul'a Trakya'dan ve Anadolu'dan girişlerde uygulanan kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli İstanbullular. Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır."

İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı? Trakya - Anadolu İstanbul'a araç girişi yasak mı? Yasak kalktı mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT