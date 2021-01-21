İstanbul'da hasretle beklenen karın etkisini kısa sürede kaybetmesi üzerine vatandaşlar, arama motorlarında İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2021? | Yeniden kar yağacak mı? sorularının cevabını araştırmaya koyuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamada, önümüzdeki 5 günlük hava durumunda İstanbul'da kar yağışı beklendiğini belirtti.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık hava durumu (22 - 28 Ocak 2021) verilerine göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin 3 ile 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda 22 - 28 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da da karla karışık yağmur beklenirken kentin yüksek kesimlerinde şiddetli soğuk ve don ile birlikte kar yağışı görüleceği belirtildi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? İSTANBUL'A YENİDEN KAR YAĞACAK MI?

CNN Türk'ün haberine göre, kar yağışı sonrası barajlardaki su seviyesi yükselirken, yağışların devam edip etmeyeceğine dair detayları Bünyamin Sürmeli şu sözlerle değerlendirdi:

"Kar yağışı yağmur olarak aldığımız yağışlardan iyiydi. Şimdi karın şöyle, bir Özelliği var. Zeminde duruyor, eridikçe toprak yavaş yavaş alacak. Yani toprağın nemlenmesini oradan dere yatakları, yeraltı su kaynaklarına gitmesini, oradan derelere, nehirlere, barajlara gitmesini sağlayacak, onun yolculuğu biraz daha uzun. Ama yağmurun yolculuğu kısa ama hepsini kullanamıyorsun.

Biz Terkos'a 5 - 6 gün önce tekrar gelmiştik. 5 - 6 gün öncesindeki ile şimdi arasında hani kardan dolayı çok ayırt etmek kolay değil ama minik bir fark var. Ondan bir hafta öncesi ile geçen hafta arasında çok ciddi 1 fark vardı. Yani karaya oturmuş tekneler yüzüyorlardı. Dolayısıyla Hatırı sayılır,bir seviyede yükseliş olmuştu. Oda yaklaşık yüzde 5, yüzde 7 dolaylarında barajların ortalamadaki yükselişinden bahsediliyordu. O nedenle bu yağışlar kısmen yansımış durumda.

Tabii buradaki en önemli noktalardan birincisi "Bu yağışların devamı gelecek mi?"... İkincisi biz tavan seviyede tasarrufa, su ekonomisi adına önlemlere riayet edecek miyiz?

Neden ikisi önemli? Yani bir tanesi olduktan sonra. Diğerinin hükmünün ortadan kalkması gerekmiyor mu? Yani yağışlar bundan sonra gelecekse niçin tavan seviyede? Bizim su tasarrufu yapmamız gerekiyor. Çünkü her şey yolunda gitse de biz geçen yılki baraj doluluk oranları ile bu kıştan çıkamayacağız ki geçen yılki kadar çıkamıyoruz. Geçen sene zaten düşük bir baraj doluluk oranıyla çıktık. Bir önceki yıl yüzde doksanlardaydı kıştan çıkışımız geçen sene yüzde 60'lara çıktık. Bu sene muhtemelen yüzde 60'ı yakalayamayacağız. İşte örnek, Ocak ayının son üçte birlik kısmında öyle ciddi ciddi yağışlar yok. Ocak ayının başından beri baktığımızda bir kar yağdı, bir de ondan öncesinde 3-4 gün bir yağmurumuz oldu. Onun dışında bir yağışımız var mı? Yok.

Dolayısıyla Ocak ayında aslında biz her ne kadar yağış görüyorsak da, adamakıllı Ocak ortalamalarında bir Yağışta geçiremedik. Ortalamanın yine biraz altında. Evet Kasım gibi değildi, Aralık gibi değildi. Ama Ocak ayında Ocak ortalamasının altında kaldı. Şimdi bunun üzerine yeni yağışların gelmesi gerekiyor. Geliyor mu? Şubata baktığımızda Şubat son 10 günlük kısmı da Karadeniz de etkin yağışlar var. Bunun dışında ara ara geliyor gidiyor ama ortalamanın altında kalıyor."

ŞUBAT AYINDA KAR YAĞACAK MI?

"Şubatta Ege, Marmara'nın güneyi, batısı, Batı Akdeniz'de kurak görünüyor. Güney Ege kupkuru ortalamanın çok çok çok altında. Şu anda bütün Avrupa geneline baktığımızda İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de Ege Bölgesi. Tavan seviyede bir kuraklık içerisinde. Bizimle beraber aynı sıkıntıda bulunan İtalya ve Yunanistan var. İtalya, Yunanistan ve bizim batı bölgelerimiz Şubat ayında sıkıntılı görünüyor. Marmara'nın orta ve doğusu yine ortalamanın biraz altında Ocak gibi düşünebilirsin. Çünkü Ocak yağışı vardı, ama ocak ortalamasının altındaydı. Şubat'ta da durum benzer şekilde diğer bölgeler ise ortalama seviyelerde yağışlar olacak. Dolayısıyla bizim su iktisadında tavan seviyede devam etmemiz lazım. Çünkü barajların doluluk oranları halen her ne kadar artmış olsa da düşük ve gelecek yağışlarda kupkuru değiliz ama ortalamanın altında kalıyoruz.

Hafta sonuna kadar bu suyun içerisinden çıkıyoruz. Ama bugün yarın en çok dikkat edilmesi gereken gece dondurucu soğuklar var. İç Anadolu'da eksi 10 dereceleri göreceğiz. Marmara'da eksi 5 dereceler var. Dolayısıyla buzlanmaya dikkat edin diyoruz.

Artık umudumuz Şubat'tan sonrasında diyelim. Şubat'tan sonraki bahar yağışlarını da çok tutamıyoruz. Sağanak şeklinde 10 tane geliyorsa 3 tanesinin tutabiliyorsun. O nedenle bahar yağışları depolama noktasında sıkıntılıdır. O nedenle biz depolarımızı ancak Kasım, Aralık, Ocak, Şubat yağışlarıyla doldururuz. Kasım Aralık'ı geçirdik. Ocak Şubat'ta da bu kadar geliyor."