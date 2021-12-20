İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman kar yağacak 2022? İstanbul hava durumu

Aralık ayında hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Özellikle mega kent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kar yağışının ne zaman etkili olacağını ve yağacağını merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman kar yağacak 2022? sorularına yanıt arıyorlar. İşte İstanbul hava durumu...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN KAR YAĞACAK 2022?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 20 Aralık 2021 Pazartesi gününde çok bulutlu bir hava etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'da yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan 21 Aralık Salı günü de karla karışık yağmurun il genelinde etkili olması bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu hakkında," İstanbul da bugün hava: Gündüz yağış yok. Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında Gece yağmur sabaha karşı KKY (karla karışık yağmur) var. Sıcaklık gündüz 7-8 C. Gece 2 C." değerlendirmesini yaptı.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da 22 Aralık Çarşamba günü bulutlu, 23 Aralık Perşembe ve 24 Aralık Cuma günü ise çarpalı bulutlu bir hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.