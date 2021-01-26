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İstanbul'a kar yeniden gelecek mi? İstanbul'da kar yağışı var mı 2021? Ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'da yeniden kar yağacağına ilişkin tahminlerinin ardından İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak konusu oldu. Peki İstanbul'a kar yeniden gelecek mi? İstanbul'da kar yağışı var mı 2021? Ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...

İstanbul'a kar yeniden gelecek mi? İstanbul'da kar yağışı var mı 2021? Ne zaman kar yağacak?

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı vatandaşları mutlu etmiş ve barajların doluluk oranlarında artış yaşanmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre kar yağışı İstanbul'un tekrar kapısını çalacak.

İSTANBUL'A KAR YENİDEN GELECEK Mİ? İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI VAR MI 2021?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Çarşamba günü gece saatlerin hava sıcaklıkları düşecek ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kentin diğer yerlerinde ise karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. 

İstanbul'a kar yeniden gelecek mi? İstanbul'da kar yağışı var mı 2021? Ne zaman kar yağacak?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? 

Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışı Çarşamba gece saatlerinde başlayacak. Yağışın Perşembe günü de etkili olacak.

CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, kar yağışının yarın öğleden sonra akşam saatlerine doğru İstanbul'un sınırları içerisine gireceğini ifade ederek," Arkasından akşam gece şehir geneline yayılacak. Şu anda beyaz örtü yapabilecek yerler; Anadolu yakasında Aydos çevreleri, Avrupa Yakası'nda da; Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt çevreleri olarak görülüyor. Diğer alanlarda ise bir kar yağışı olarak göreceğiz" diye konuştu.

İstanbul'a kar yeniden gelecek mi? İstanbul'da kar yağışı var mı 2021? Ne zaman kar yağacak?

İŞTE YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre  yarın kar yağışı, sağanak yağış ve yağmur bekleniyor.

Son tahminlere göre ülkenin kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Trakya, Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ riski bulunuyor.

Akdeniz ile Ege denizlerinde kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında da fırtına bekleniyor.

İstanbul'a kar yeniden gelecek mi? İstanbul'da kar yağışı var mı 2021? Ne zaman kar yağacak?

Tayfun Altuntaş
Editör
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