İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2022? Kar yağacak mı? İstanbul 5 günlük hava durumu

Aralık ayında hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı İstanbul'da da etkisini göstermeye başladı. Özellikle mega kent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kar yağışının ne zaman etkili olacağını ve nereye yağacağını merak ediyor. Bu doğrultuda en çok araştırılan İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2022? Kar yağacak mı? sorularına haberimizde yer verdik. İşte İstanbul'un 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK 2022? KAR YAĞACAK MI? İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 23 Aralık 2021 Perşembe günü Marmara bölgesinde akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan tahmine göre İstanbul'da hava sıcaklığı 4 derece olacak. Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava etkili olacak. 23 Aralık Perşembe gününde karla karışık yağmur veya kar yağışı görülmesi beklenen ilçeler şöyle:

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Eyüp, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Sultanbeyli, Ümraniye, Pendik.

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İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da 23 Aralık Perşembe, 24 Aralık Cuma, 25 Aralık Cumartesi, 26 Aralık Pazar ve 27 Aralık Pazartesi günü parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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