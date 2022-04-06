İstanbul'a ucuz ulaşım vaat eden İmamoğlu sözlerini her geçen yıl yuttu: "Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz, kesinlikle ucuzlayacak"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısını Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda toplu ulaşıma zam yapılması konuşuldu. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) akaryakıta gelen zamlar nedeniyle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam yapılması önerisi görüşüldü. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı temsilcisi karara şerh koyarken (Alınan karar ya da kararlara karşı olumsuz yönde yazılı görüş bildirmek) yüzde 40 oranındaki zam kabul edildi.

ESKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Buna göre İstanbul'da tam elektronik bilet 5,48'den 7,67 liraya yükseldi. Söz konusu zammın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu eleştirilerin odağı oldu.

Özellikle seçim vaatleri arasında ucuz ulaşım vaat eden Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönemde " İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Ulaşım böyle bir kentte kar edilecek bir alan değildir. Gerekirse kar etmezsiniz de. " ifadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞLARDAN ZAMMA TEPKİ

Öte yandan Ramazan ayında İBB'nin yaptığı etkinliklere ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu vatandaşların ulaşıma gelen zamma yönelik tepkileriyle karşılaştı.

Gelen tepkilerden bazıları şöyle:

- Toplu taşımaya %40 zam gelmişken sayenizde evden dışarı çıkamıyoruz, ne etkinliği?

- Ekrem bey otobüs tek basım nasıl 8 lira olabilir ?

- Kimse halkı düşünmüyor. Tam akbil 8 TL, aylık tam akbil 600 TL oldu. Kimse benzin su kadar oldu da denesin. Secimde İstanbul un kaynakları kendine yeter diyen İmam oğluydu. Simdi İETT ye her ay zam yapan da İmamoglu.

- Yenikapı’ya 10 küsür liraya gidiyordum 20 küsür lira oldu, Maltepe’ye 10-15 arası gidiyordum 25-30 arası oldu, Eyüp’e 5-10 lira arası gidiyordum 15-20 lira arası oldu. Nasıl gelelim etkinliğe bir de eş, çocuk derken çarpı 3 oluyor yol masrafı!

- Elektriğe, doğalgaza, mazota zam !

Gıdaya zam !

Vatandaşı; bir hükümet, bir muhalefet vuruyor!

Eee İBB durur mu !

Sayın İmamoğlu SEMBOLİK Fiyat dediğiniz %40 zam mıydı ?

Tam bilet 7,68 mi ?

Taksi indi bindi 28 TL mi ?

Diğer büyük şehirler de neden bu kadar abartılı bir zam yok ?

- İmamoğlu bey! Abonman 109TL olmuş diye de kısa bir tweet atsan? Öyle ya, 16 Milyon İstanbulluya sadece zam talepleriniz yerine getirilmediğinde değil, zammı yaptığınızda da coşkulu bir şekilde bilgi vermeniz gerekir. En son Abonman 85'ten 40'a çektiğinizde her şey güzel olacaktı?

- Her şey çok güzel oluyor. Verdiniz sözleri tutuyorsunuz. Akbil çok ucuz. Bir zam daha yapar mısınız ?

- Aferin ne büyük iş yaptın nasıl gidip geleceğiz bu ibadetleri erteleme etkinliklerine?

- Oy verdik güya zam zam zam yeter ya millet aç ekmek bulamıyor bu etkinlik diyor.

Ramazan'da Yenikapı, Maltepe ve Eyüpsultan'da dolu dolu etkinlikler sizi bekliyor; https://t.co/41QxpBoH07 pic.twitter.com/PoCe2azAoH — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 6, 2022

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