İstanbul'a yağan kar trafiği felç etti!

Meteoroloji'nin uyarısıyla geçtiğimiz cuma gününden itibaren İstanbul'da etkili olan kar yağışı, yeni haftada da trafikte vatandaşlara zor anlar yaşattı. Trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası yüzde 80’i görürken o anlar ise kameralara böyle yansıdı.