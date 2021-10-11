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İstanbul'da 102 bin konutun kentsel dönüşümü tamamlanacak!

Kentsel dönüşüm çerçevesinde 2023 yılına kadar İstanbul'da 102 bin konut yapılmış olacak. Bugüne dek Türkiye genelinde 2,5 milyon konut tamamlanmıştı.

İstanbul'da 102 bin konutun kentsel dönüşümü tamamlanacak!

Türkiye'nin genelinde yer alan 6,7 milyon riskli yapının güvenli hale getirilmesi için kentsel dönüşüm projesi hızlı bir şekilde devam ediyor. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse İstanbul'daki 1,5 milyon riskli yapı içerisinden 300 bininin acil bir şekilde dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

2023 YILINA KADAR 102 BİN 289 BİRİM TAMAMLANACAK

2023 yılına kadar İstanbul'da 102 bin 289 bağımsız birimin tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Köse; Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Pendik, Ataşehir, Sultanbeyli, Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Beyoğlu, Güngören, Zeytinburnu ve Eyüp'de pandemi koşullarına rağmen çalışmaların durmadan devam ettiğini aktardı.

İstanbul'da 102 bin konutun kentsel dönüşümü tamamlanacak!

2,5 MİLYON KONUT TAMAMLANDI

81 şehirde 300 bin konutun dönüşümü an itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Projelerin yatırım miktarı 90 milyar lira değerinde. Bugüne dek tamamlanmış dönüşüm ve sosyal konut miktarı 2,5 milyona ulaştı.

İstanbul'da 102 bin konutun kentsel dönüşümü tamamlanacak!

Dönüşüm gerçekleşirken riskli yapıysa 18 ay, riskli alandaysa 48 ay kira yardımı sağlanıyor. Dönüşüm kredisinde ise 0.40 puana kadar destek veriliyor. Evini güçlendirmek isteyenler için verilen kredide üst limit 80 bin lira, dönüştürmek isteyenlerde ise 200 bin lira. Vatandaş kendi dönüştürmek isterse ise, %18 yerine %1 KDV ödüyor.

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