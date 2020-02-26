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İstanbul'da 155 çift ''evet'' demek için 29 Şubat'ı seçti

Takvimde dört yılda bir görülen 29 Şubat'ta evlenmek için İstanbul'da 155 çift evlendirme dairelerine başvurdu- En çok başvuru sırasıyla Kadıköy, Küçükçekmece ve Ataşehir ilçelerindeki evlendirme dairelerine yapıldı- Adalar, Sultanbeyli, Sarıyer ve Tuzla ilçelerinde nikah için başvuru yapılmadı

İstanbul'da 155 çift ''evet'' demek için 29 Şubat'ı seçti

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul'da 155 çift, şubatın 29 çektiği artık yılda dünya evine girmek için nikah dairelerine başvurdu.

Takvim yılının mevsimlerle ve dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için uygulanan ve 4 senede bir gerçekleşen artık yıllardan birisi bu yıl yaşanıyor.

AA muhabirinin İstanbul'daki 39 ilçenin evlendirme dairelerinden aldığı bilgiye göre, bu yıl cumartesi gününe denk gelen 29 Şubat'ta evlenmek için 155 çift başvuru yaptı.

29 Şubat'ın pazartesi gününe denk geldiği 2016 yılında İstanbul'da 129 çift dünya evine girmişti.

- En çok başvuru Kadıköy'de

İstanbul'da 29 Şubat'a nikah tarihi almak için en çok başvuru, sırasıyla Kadıköy, Küçükçekmece ve Ataşehir ilçelerindeki evlendirme dairelerine yapıldı. Kadıköy'de 14, Küçükçekmece'de 12, Ataşehir'de 9 çift başvuruda bulundu.

İstanbul'un 8 ilçesinde hiçbir çift, evlilik tarihlerinin 29 Şubat olmasını istemedi. Tuzla, Silivri, Sarıyer, Çatalca, Sultanbeyli, Adalar Şile ve Sultangazi'de nikah için 29 Şubat'ı tercih eden çıkmadı.

2016'da Bahçelievler, Zeytinburnu, Şişli, Tuzla, Sarıyer, Esenler, Bayrampaşa, Esenyurt, Sultanbeyli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Adalar ilçelerinde'de 29 Şubat'ta nikah kıyılmamıştı.

İstanbul'un 39 ilçesinde 29 Şubat 2020 ve 29 Şubat 2016'daki nikah sayıları şu şekilde:

İlçeler29 Şubat 202029 Şubat 2016
1.Kadıköy143
2.Küçükçekmece124
3.Ataşehir96
4.Kağıthane80
5.Eyüpsultan80
6.Avcılar712
7.Fatih77
8.Esenyurt70
9.Bakırköy73
10.Maltepe72
11.Üsküdar65
12.Zeytinburnu60
13.Şişli60
14.Beylikdüzü53
15.Kartal56
16.Bahçelievler50
17.Beyoğlu43
18.Beykoz45
19.Bağcılar310
20.Esenler30
21.Çekmeköy31
22.Pendik36
23.Sancaktepe33
24.Başakşehir31
25.Beşiktaş22
26.Bayrampaşa20
27.Gaziosmanpaşa27
28.Arnavutköy16
29.Büyükçekmece14
30.Güngören13
31.Ümraniye18
32.Adalar00
33.Sultanbeyli00
34.Çatalca01
35.Sarıyer00
36.Silivri01
37.Sultangazi016
38.Şile01
39.Tuzla00



Kaynak: AA




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