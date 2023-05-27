İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk cinayet işledi

İstanbul'un Silivri ilçesi Alibey Mahallesi Adak Sokak'ta bulunan apartmanda 16 yaşındaki M.A., belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştığı annesi Nazlı (42) ve ablası Esra A'ya (18) bıçakla saldırdı.



Kavga seslerini duyarak yanlarına giden ve tartışmayı durdurmaya çalışan Semiha Bağ'ı da bıçaklayan 16 yaşındaki M.A., daha sonra olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine binaya gelen sağlık ekipleri, Nazlı A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu ağır olan ablası Esra A. ile komşuları Semiha Bağ ise ambulansla kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Çevrede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin bir binaya girdiğini belirledi.



Kendisini yakalamaya çalışan polise bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli M.A., ayağından silahla vurularak yakalandı.

Haberin Devamı

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı programda SADAT hakkında konuştu

Vali Varol Türkiye İran sınırındaki Entegre Sınır Güvenlik Sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu

Milli elektrikli tren yolculu seferlerine bugün başlıyor