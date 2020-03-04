İstanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, Marmaris'te yakalandı (2)
İstanbul Bayrampaşa'da 2 kardeşi bıçaklayarak, 1'inin ölümüne neden olduğu öne sürülen Ferhat Yıldırım (21), Muğla'nın Marmaris ilçesinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
İstanbul Bayrampaşa'da 2 kardeşi bıçaklayarak, 1'inin ölümüne neden olduğu öne sürülen Ferhat Yıldırım (21), Muğla'nın Marmaris ilçesinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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