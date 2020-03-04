İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İstanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, Marmaris'te yakalandı (2)

İstanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, Marmaris'te yakalandı (2)

İstanbul Bayrampaşa'da 2 kardeşi bıçaklayarak, 1'inin ölümüne neden olduğu öne sürülen Ferhat Yıldırım (21), Muğla'nın Marmaris ilçesinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, Marmaris'te yakalandı (2)

SALDIRGAN TUTUKLANDI

İstanbul Bayrampaşa'da 2 kardeşi bıçaklayarak, 1'inin ölümüne neden olduğu öne sürülen Ferhat Yıldırım (21), Muğla'nın Marmaris ilçesinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT