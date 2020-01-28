İstanbul'da 2019'da 1091 proje uygulandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da geçen sene yatırımcı bölge ve il kuruluşlarınca uygulanan 1091 projenin 317'sinin tamamlandığı, toplam proje maliyetinin 185 milyar 9 milyon lira olduğu bildirildi.

İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binasında gerçekleştirilen İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2019 Yılı IV. Dönem Toplantısı, İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, kentte 2019 yılında uygulanan yatırımların değerlendirilmesi ve devam eden projeler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Kurum ve kuruluşların temsilcileri, koordinasyona ihtiyaç duyulan projelere ilişkin görüş bildirdi.

Geçen yıl genel bütçe, özel bütçe, mahalli idare, SGK ve KİT bütçelerine dayanan 1091 proje uygulandığı, 317 projenin tamamlandığı belirtildi.

Söz konusu projelerin toplam tutarının 185 milyar 9 milyon lira, önceki yıllar harcamasının 57 milyar 82 milyon lira, yıl ödeneğinin 32 milyar 6 milyon lira ve yıl içi harcama tutarının ise 14 milyar 270 milyon lira olduğu açıklandı.

- Kanal İstanbul ve 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli açıklaması

İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, burada yaptığı konuşmada, geçen yılın İstanbul için yatırımlar anlamında önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu söyledi.

Atçı, Kanal İstanbul Projesi'nin ÇED raporunun önceki günlerde onaylandığını hatırlatırken, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek olan yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki Kanal İstanbul'un Marmara Denizi ile Karadeniz'i birleştiren yapay bir su yolu projesi olarak Boğaziçi üzerindeki gemi trafik yükünü azaltmayı hedeflendiğini ifade etti.

İstanbul'un vizyon projelerinden biri olarak değerlendirilen 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt proje çalışmalarının yüzde 96'sının tamamlandığını belirten Atçı, yakın zamanda projenin ihale aşamasına geçileceğini kaydetti.

Atçı, İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantıları projesi kapsamında inşasına başlanılan 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının toplam maliyetinin 13 milyar 873 milyon lirayı bulacağını, İstanbul Havalimanına Gayrettepe ve Halkalı'dan bağlantı sağlayacak iki hattın 2022 yılında tamamlanmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

- Başakşehir Devlet Hastanesi'nin bu yıl tamamlanması öngörülüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan ve 25 yıl süre ile devlete kiralanması planlanan, Türkiye'nin en büyük üçüncü sağlık yatırım projesi olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin İstanbul ve çevre illere hizmet verecek potansiyele sahip bir proje niteliğinde olduğu aktaran Atçı, projenin 2020 yılı haziran ayında tamamlanmasının öngörüldüğünü aktardı.

Ana hastane binasına yerleştirilecek 2 bin 40 sismik izolatörle, "Dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası" unvanına sahip olacak Başakşehir Devlet Hastanesi'nin toplam proje tutarının 2 milyar 600 milyon lira olduğunu değinen Atçı, "Fiziki gerçekleşme seviyesi yüzde 85 ile son aşamasına gelinen hastane inşaatı tamamlandığında, günde yaklaşık 35 bin hastaya hizmet verilmesi ve 10 bin kişinin istihdam edilmesi planlandığından bölgede günlük 100 bin kişilik nüfus sirkülasyonunun yaşanacağı düşünülmektedir." dedi.

Atçı, Başakşehir'de yapımı devam eden İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'nın da ağustosta tamamlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA