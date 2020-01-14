İSTANBUL'DA 2019'DA OKUL ÇEVRELERİNDE 11 BİN 260 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTANBUL'da Mobil Okul Timleri (MOT) 2019 yılında 39 ilçedeki 95 bin 599 okulun çevresindeki güvenliği sağlarken, aranan 11 bin 260 şüpheliyi yakaladı, uyuşturucu madde satışı yapan ya da kullanan 596 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Okul Timleri'nin çalışmaları 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul Güvenli Eğitim Projesi kapsamında hazırlanıp, 39 ilçede başlatılmıştı. Okul çevrelerde görev yapan Mobil Okul Timleri çocuk polisi, asayiş polisi, toplum destekli polis ve trafik büro polisi olmak üzere 4 kişilik timlerden oluşuyor. İstanbul'un her ilçesinde bulunan ve Çocuk Şube Müdürlüğü'nün koordine ettiği MOT'lar sorumlu oldukları okul çevrelerinde sürekli turlar atarak, denetimi ve kontrolü sağlıyor. MOT'lar aynı zamanda sorumlu oldukları okulun yöneticileri ve okulda çocuğu bulunan velilerle de sürekli olarak iletişim halinde bulunuyor. Proje ilk başladığında 39 ilçede 40 ekip bulunurken 2019 yılında okul çevrelerdeki ekip sayısı 65'e çıkartıldı. Mobil Okul Timleri, okul çevresinde olan internet kafe, oyun salonu ve kahvehanelerde denetimler gerçekleştirirken, okullarla ilgisi olmayan kişileri okul çevresinden uzaklaştırıyor.

Okul çevresindeki huzur ve güveni sağlamakla sorumlu olan MOT'lar, 2019 yılı içerisinde 95 bin 599 okulun çevresinde güvenliği sağlarken, şüphelendikleri 1 milyon 51 bin 428 kişinin kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi. MOT'lar 11 bin 260 aranan şüpheliyi yakalarken, bu kişiler hakkında 2294 adli işlem, 23 bin 847 idari işlem yaptı. Okulundan ders saatinde ailesine ve okul yönetimine bilgi vermeden uzaklaşan öğrencileri tespit eden MOT'lar 2694 öğrencinin ailesini bilgilendirdi.

MOT'lar, öğrencilerin kullandığı okul servisleri ve okulların çevresindeki araçları da denetledi. MOT'lar 2019 yılı içerisinde 56 bin 406 okul servisini denetlerken, 2625 servise eksik evraklarından ya da kural ihlalinden dolayı işlem yaptı. Okul çevrelerindeki 113 bin 24 aracı denetleyen MOT'lar 18 bin 97 araca trafik cezaları uyguladı. Okullara yakın olan ve öğrencilerin gidebileceği iş yerlerini de denetleyen MOT'lar 31 bin 510 işyerine denetim gerçekleştirip, 319 iş yerine işlem yaptı.

Okul çevrelerindeki şüpheli kişilerin üzerinde aramalar yapan MOT'lar 2019 yılı içerisinde 75 kesici ve delici alet, 115 silah, 14 bin 274 paket kaçak sigara ve 14 kilo 238 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Bir yılda uyuşturucu madde satışı yapan ya da kullanan 596 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

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Kaynak: DHA