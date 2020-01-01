İSTANBUL'DA 2020 YILININ İLK TRAFİK DENETİMİ
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2020'nin ilk saatlerinde trafik denetimi yaptı.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2020'nin ilk saatlerinde trafik denetimi yaptı.
Trafik ekipleri, Kadıköy'de otomobilleri durdurarak sürücülere alkolmetre ile alkol kontrollü yaptı. Denetim sırasında iddiaya göre, bir sürücü denetimi görünce kaçmak isterken trafik polisleri tarafından fark edilerek durduruldu. Sürücüye yaklaşık 3 bin 516 TL ceza kesilirken alkolmetreyi üflememesi üzerine iki yıl ehliyetine el konuldu. Denetimlerin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Denetimden detaylar
-Alkolmetreyi üfleyen sürücüler
-Trafik polisleri ceza kesmesi
-Muhabir Anonsu (Ali Kerem Bengi)
-Alkolmetreyi üflemeyen sürücü (01.37)
-Sürücünün aracından detaylar (02.53)
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA
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