İstanbul’da 27 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu! 28 kişiye gözaltı kararı
İstanbul'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyesinin bulunduğu 27 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve para ele geçirildi.
İstanbul’daki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne bağlı 33 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.
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24 Eylül 2020 Perşembe 11:20
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