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  3. İstanbul’da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul’da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul’da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İHA




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