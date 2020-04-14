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İstanbul
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İstanbul’da 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul’da 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Kaynak: İHA
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