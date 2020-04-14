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İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM(3)

Karadeniz Arnavutköy açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan bilgilere göre, depremin saati 02.56 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak kaydedildi.

İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM(3)

Karadeniz Arnavutköy açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan bilgilere göre, depremin saati 02.56 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Görüntü dökümü:

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-Gaziosmanpaşa sokaklardan detay

-Vatandaş röp.

Kaynak: DHA




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