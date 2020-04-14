İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM(3)
Karadeniz Arnavutköy açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan bilgilere göre, depremin saati 02.56 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak kaydedildi.
Karadeniz Arnavutköy açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan bilgilere göre, depremin saati 02.56 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
Görüntü dökümü:
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-Gaziosmanpaşa sokaklardan detay
-Vatandaş röp.
Kaynak: DHA
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