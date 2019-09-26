İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem
İSTANBUL'da öğle saatlerindeki depremin ardından gece saat 23.20'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı.
İSTANBUL'da öğle saatlerindeki depremin ardından gece saat 23.20'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.20'de Silivri açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı. İstanbul'da depremi hissen vatandaşlar paniğe kapılarak sokaklara döküldü.
(FOTOĞRAF)
DHA
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