İstanbul’da 4 PKK’lı tutuklandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 10 şahıstan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, molotof kokteylli korsan gösteri, araç kundaklama, izinsiz yürüyüş ve terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan aranan 10 şüpheli, geçen hafta Cumartesi günü 4 farklı ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. PKK yandaşı 5 şüpheli "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılırken, 1 zanlı ise mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Kaynak: İHA