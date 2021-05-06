İstanbul'da 5 kişide görülmüştü: Peki nedir bu Hindistan mutasyonu? İşte hakkında en çok merak edilenler
İstanbul'da 5 kişide görülmüştü: Peki nedir bu Hindistan mutasyonu? İşte hakkında en çok merak edilenler
Kovid-19'da ortaya çıkan mutasyonlar endişeleri de beraberinde getirirken İstanbul'da 5 kişide görüldüğü bilinen Hindistan mutasyonunun daha hızlı yayıldığı, aşının etkisiz kaldığı ve çift mutasyon olduğu söylentileri yayılmaya devam ediyor. Peki bunlar doğru mu? Mutasyon hakkında merak edilenleri 8 soruda derledik.