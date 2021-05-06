İstanbul'da 5 kişide görülmüştü: Peki nedir bu Hindistan mutasyonu? İşte hakkında en çok merak edilenler

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ederken diğer taraftan da virüsün insanlık ve bilimle mücadelesi sürüyor. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalarak farklı mutasyonlar geçiren ve hayatta kalma mücadelesi veren Kovid-19'un en tehlikelisinin Hindistan mutasyonu olduğu düşünülüyor. İlk olarak Ekim ayında, Hindistan'daki bir kişide tespit edilen bu varyant, hızla yayılarak dünyayı tehdit eder hale geldi. Peki aşılar bu varyantı yok edebilecek mi? Hindistan'ın virüsü bu kadar ağır geçirmesinin sebebi bu mutasyon mu? İşte Hindistan varyantıyla ilgili tüm merak edilenler...