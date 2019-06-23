İstanbul’da 566 yıla 508 yönetici

İstanbul'un Fethi'nden günümüze İstanbul'da 508 yönetici şehri yönetti.

Osmanlı döneminde İstanbul'un yerel yönetimini Fetih'ten Tanzimat Fermanı'na kadar kadılar yürütüyordu. Hızırbey Çelebi'den başlamak üzere 422 kadı görev yaptı. Tanzimat döneminde yeni bir yapılandırma gündeme gelirken, 1826'da yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra 2. Mahmud İhtisab Nezareti'ni kurdu. Bugünkü anlamda belediye zabıta işleriyle, valilikler ve emniyetin bazı işlerinin idaresini bu yapıya bıraktı. Tanzimat'a kadar 2 ihtisap ağası görev yaptı.

1853 yılındaki Kırım Savaşı'nın şehirde oluşturduğu kargaşa belediye hizmetlerinde ciddi zaaflar oluştururken, 1855'te İhtisab Nezareti kaldırıldı ve İstanbul Şehremaneti (Belediyesi) kuruldu. İlk şehremini ise Pepe Salih Paşa oldu. Cumhuriyet'e kadar da 51 şehremini başa geçti.

2. Meşrutiyet dönemiyle belediyecilikte yeni bir dönem başladı. 1913'te çıkarılan "Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat" ile İstanbul yönetimi daha merkezi bir yapıya kavuştu. İstanbul tek belediye dairesi ve dokuz idare şubesinden oluştu. 1912-1914 yıllarında şehremini olan Topuzlu Cemil Paşa, belediyecilikle ilgili yeni hamleler yaptı. Gülhane Parkı gibi parklar yapıldı. Bazı yollar genişletildi, çöp arabaları alındı. Mezbaha kuruldu, İstanbul'un haritası yapıldı.

1930 yılında çıkarılan Belediye Kanunu ile Şehremaneti ismi belediyeye dönüşürken, İstanbul Valiliği ve Belediyesi birleştirildi. 1957'de İstanbul'da vilayet ve belediyenin birleşik idaresine son verildi. 17 Kasım 1963'te İstanbul'un ilk belediye başkanlığı seçimi yapıldı.

1984'te İstanbul "Büyükşehir" oldu

3030 Sayılı Yasa ile İstanbul'un Büyükşehir ilan edilmesinin ardından 26 Mart 1984 tarihinde yapılan ilk seçiminde Bedrettin Dalan, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Dalan sonrası "Tek çare doktor" Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den girdiği yarışta başkan seçilen Nurettin Sözen, patlak veren İSKİ skandalı ve işçi anlaşmazlıkları yüzünden biriken çöp dağlarıyla kayıtlara geçti.

Recep Tayyip Erdoğan dönemi

1994 yerel seçimlerinde elde ettiği yüzde 25.19'luk oy oranı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir açık hava toplantısı sırasında topluluğa yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler sebebiyle kendisine açılan dava sonucunda 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Belediye Başkanlığı görevinden ayrılarak 26 Mart 1999'da girdiği cezaevinde 4 ay 10 gün kaldıktan sonra 24 Temmuz 1999'da tahliye edildi.

9 Mart 2003'te gerçekleştirilen ara seçimlerde Siirt Milletvekili olarak meclise girdi. 14 Mart 2003'te Başbakan, halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olarak da 28 Ağustos 2014'te koltuğa oturdu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile de ilk Başkan oldu.

En uzun süreli belediye başkanlığını Topbaş yaptı

Kadir Topbaş, Nisan 2004'ten beri üstlendiği Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 22 Eylül 2017'de istifa etti. Üç dönem belediye başkanlığı ve 13 yıl 5 ay 21 günlük süresiyle en çok seçilen ve en uzun süreli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan isim olarak tarihe geçti.

Başakşehir'den Büyükşehir'e

Başakşehir Belediye Başkanı'yken Topbaş'ın istifasının ardından Belediye Meclisi tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilen Mevlüt Uysal, 17 Nisan 2019'da görevini Ekrem İmamoğlu'na devretti.

YSK iptal etti

31 Mart 2019'daki seçimlerde Ekrem İmamoğlu, CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 17 Nisan'da göreve başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazlar sonucu İstanbul seçimlerini iptal etmesi nedeniyle 6 Mayıs 2019'da görevden alındı.

Kaynak: İHA