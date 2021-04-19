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  3. İstanbul'da 58 saatlik kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da 58 saatlik kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle İstanbul'da, haftanın ilk iş günü trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da 58 saatlik kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. FSM'de Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu yönde de yoğunluk yaşanıyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 35 olarak ölçüldü.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

İstanbul'da 58 saatlik kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da 58 saatlik kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da 58 saatlik kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

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