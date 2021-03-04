İstanbul'da 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü toplu taşımaya binebiliyor mu?

Koronavirüs salgınında aşılama sürecinin devam etmesi, ekonominin daha fazla yük altına girmemesi ve vatandaşların daha rahatlaması için Türkiye'de normalleşme sürecine geçildi. 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan bir takım kısıtlamalarında kaldırılmasına karar verildi.

İSTANBUL'DA 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs ile Mücadelede Kontrollü Normalleşme Süreci" başlığıyla yayımladığı genelgeye göre 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler.

Öte yandan İstanbul'da 65 yaş ve üstüne uygulanan toplu taşıma yasağı kaldırıldı.

Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.



Çok yüksek risk grubunda yer alan ifadeler: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİYOR MU?

65 yaş ve üstü vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binebilecekler. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar 4 saat sokağa çıkabilecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlar saat 10.00 ile 14.00 arasında sokağa çıkabilecek.