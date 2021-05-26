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  3. İstanbul'da 66 bin servis pandemi koşulları sebebiyle toplu ulaşıma destek verecek

İstanbul'da 66 bin servis pandemi koşulları sebebiyle toplu ulaşıma destek verecek

İBB Meclisi'nin bugün yapılan oturumunda, 66 bin servis aracının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla toplu ulaşıma katkı sağlaması teklifi, AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi.

İstanbul'da 66 bin servis pandemi koşulları sebebiyle toplu ulaşıma destek verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı 2'nci oturumu, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı İBB Meclisi 2'nci başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı bugün gerçekleştirilen oturuma başkanlık etti.

AK Parti Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz, "66 bin servisin toplu ulaşıma geçici olarak entegre edilmesi ile İETT'nin ilave 250 yeni hattı faaliyete alması" teklifi sundu.

PANDEMİ ŞARTLARI SEBEBİYLE 66 BİN SERVİS ARACI TOPLU ULAŞIMA HİZMET EDECEK

AK Parti Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gün burada her üyemize hayati bir sorumluluk düşmektedir. Her otobüs durağını Fazilet durağı kabul eder bir anlayışa karşı inisiyatif alma zamanı gelmiştir. Bu sebeple 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere bir; İETT'nin ilave 250 adet yeni hat tahsis ederek faaliyete geçmesi. İki; toplu ulaşımı rahatlatmak için, pandemi şartları sebebiyle faaliyet gösteremeyen ve ekonomik dar boğazda olan 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmetleri için sözleşmesi imzalanması bu surette İstanbul trafiğine bu servisleri geçici olarak entegre edilmesi teklif karar olarak gündeme alınmasını oylanmasına teklif ederiz."

TEKLİF, AK PARTİ VE MHP'NİN OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

İBB Meclis'inde sunulan teklif, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi.

Teklife CHP ve İyi Parti meclis üyeleri ise ret oyu verdi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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