İstanbul'da 7 araç birbirine girdi İstanbul D-100 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

A+ A-