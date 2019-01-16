İstanbul'da 7 araç birbirine girdi
İstanbul D-100 karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Kaza, saat 19.30'da D - 100 Karayolu Haramidere Mevki Topkapı istikametinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan 7 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten sağladı. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle D - 100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
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