İstanbul'da 7 ilçede fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da 7 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, 8 yabancı uyruklu mağdur kurtarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarına karışan 12 şüpheli tespit edildi.

3 AY SÜREYLE TEKNİK TAKİP YAPILDI

Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yaklaşık 3 ay süre ile yapılan teknik takip sonucu tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve soruşturma konusu faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla Fatih, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Arnavutköy'de toplam 19 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, 8 yabancı uyruklu mağdur kurtarıldı. Diğer 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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