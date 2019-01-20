İstanbul’da 7 PKK’lı tutuklandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, beş gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, molotof kokteylli saldırı, korsan gösteri, araç kundaklama ve illegal eylemlere katıldıkları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 9 zanlı yakalanmıştı. Çoğu örgütün gençlik ve şehir yapılanmasına mensup 9 şahsın emniyetteki sorguları dün tamamlandı.

Şüphelilerin 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 2 zanlının ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA